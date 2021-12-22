İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü içerisinde ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik Manisa merkezli Hatay, İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 ve 17 Aralık tarihlerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Yine aynı ülke vatandaşı olan diğer şüpheli D.D.'nin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından, aynı tarihlerde PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik de operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda PKK içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler elde edilen Suriye uyruklu Z.A., Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan toplam 9 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.