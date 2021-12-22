İlçede aşırı yağışlar nedeniyle Gülçavuş, Sultaniçe ve Küçükevren köylerinde oluşan zararın tespiti için Kaymakamlıkça kurulan 4 komisyon bölgede mahsulü zarar gören ve hayvanları telef olan çiftçileri belirledi.

Gülçavuş köyünde giriş katlarını su basan yazlıkların sahiplerine köy muhtarı ve site yöneticileri aracılığıyla ulaşılarak hasar tespit çalışması yapıldı.

Kaymakamlığa dilekçeyle başvuran 72 kişi de zararlarının karşılanması talebinde bulundu.

Bakanlıktan 525 bin lira ödenek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kaymakamlığa, selden etkilenenlere ulaştırılmak üzere 525 bin lira ödenek yollandı.

Ödeneğin selzedelere dağıtımına başlanacağı belirtildi.

1 kişi hayatını kaybetmişti

Enez ilçesinde geçen hafta aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana gelmiş, Sultaniçe köyünde sele kapılan bir kişi yaşamını yitirmişti.

Gülçavuş köyünde birçok yazlık sitenin giriş katlarını su basmış, Küçükevren köyünde de sel sularının girdiği çiftlikte birçok hayvan telef olmuştu.