"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, 2021 yılı turizm verileri yüz güldürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleri meyvelerini vermeye başladı.

En çok turist gelen ülkelerin başında Rusya yer aldı

Valilik yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"2021 yılının 1 Ocak- 21 Aralık döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 164 oranında artış kaydederek 9 milyon 2 bin 217'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 410 bin 44 olmuştu. Bu yıl Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken Rusya'yı Ukrayna, Almanya ve Polonya takip ediyor."