Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamid'in tarafından yaptırılıp, 1906 yılında Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak hizmete giren okul, Yunan işgaline uğradığı dönmede yönetim komutanları tarafından kullanıldı.

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra düşman işgalinden kurtarılan tarihi yapı, Kocahıdır İlkokulu olarak hizmet verdi. Daha sonra koronavirüs sebebiyle “Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışma alanı oldu.

Restorasyon çalışması başlatıldı

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, tarihi okul binasında restorasyon çalışmalarının başladığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Merkezinde Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı statüsünde bulunan ve uzun yıllar Kocahıdır İlkokulu olarak hizmet vermekte iken okulun kapatılması ile bir süre Olgunlaşma Enstitüsü’nün kuruluş binası olarak hizmet veren tarihi binanın ihalesi ve yer teslimi tamamlanarak tarihi kimliğine uygun bir şekilde restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına başlandı."