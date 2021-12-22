Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeşilırmak’ta 40 kiloluk yayın balığı yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Amasyalı balıkçı, 1 metre 70 santimetre boyunda 40 kilo ağırlığındaki yayın balığı avladı.
Yeşilırmak’ta tutulan yayın balığı Amasya’da bir balıkçıda sergileniyor. Meraklı gözlerle balığı inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektiriyor.
Balığı tutan İlhami Aydın, “Yeşilırmak’tan çıkan gördüğüm en büyük yayın balığı. 40 kilogram ağırlığı 1 metre 70 santimetre boyuyla satmaya kıyamıyoruz” dedi.
Avrupa’nın en büyük 2. tatlı su balığı
60 yaşına kadar yaşayabilen yayın balıkları 3 metreye varan uzunlukları, 150 kiloya varan ağırlıklarıyla, Mersin balığından sonra Avrupa'nın ikinci büyük tatlı su balığı olarak biliniyor.
İtalya’da yer alan Po Nehri'nde 2 metre 78 santimetre boyunda, 144 kilo ağırlığındaki yayın balığı, yakın zamanda yakalanan en büyük örneklerden.
Etiketler: Amasya Balıkçılık
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