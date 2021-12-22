Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda etil alkolden sahte içki ürettiği tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 litre yapma alkol, 1 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 23 adet anason yağı, 1 adet alkol yapım düzeneği ele geçirildi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.