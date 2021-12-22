Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, kaçak alkol üretimi ve satışı yapan 4 kişi yakalandı.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda etil alkolden sahte içki ürettiği tespit edilen 4 kişi yakalandı.
Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 litre yapma alkol, 1 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 23 adet anason yağı, 1 adet alkol yapım düzeneği ele geçirildi.
Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Konya Kaçak İçki Sahte İçki Sahte Alkol Kaçakçılık
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