Türkiye
Şişli'de otomobil evin salonuna girdi07 Kasım 2019 Perşembe 23:54 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 00:07
İstanbul Şişli'de, fren yerine gaza basan bir sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki evin salonuna girdi.
[Fotoğraf: DHA]
Şişli'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bir evin salonuna daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, evin duvarının bir bölümü yıkıldı.
Kaza, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak 35 Numaralı apartmanın giriş katında saat 20.30 sıralarından meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma çarpan otomobil, daha sonra yol kenarındaki evin salonuna girdi.
Kazada, evin salonunun duvarı yıkıldı.
O sırada salonda oturan Irak uyruklu yaşlı karı-koca şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: TRT Haber
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