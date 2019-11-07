Şişli'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bir evin salonuna daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, evin duvarının bir bölümü yıkıldı.

Kaza, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak 35 Numaralı apartmanın giriş katında saat 20.30 sıralarından meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma çarpan otomobil, daha sonra yol kenarındaki evin salonuna girdi.

Kazada, evin salonunun duvarı yıkıldı.

O sırada salonda oturan Irak uyruklu yaşlı karı-koca şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: TRT Haber