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Türkiye
AA 13.04.2024 05:10

Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkii Beşiktaş istikametinde seyreden motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kimliği öğrenilemeyen sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette bulunan diğer kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler otoyolda güvenlik önlemi alırken, motosikletteki kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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