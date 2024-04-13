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Türkiye
AA 13.04.2024 04:35

Denizli'de tır otomobile çarptı: Aynı aileden 6 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilde, aynı aileden biri ağır 6 kişi yaralandı.

Denizli'de tır otomobile çarptı: Aynı aileden 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Fırat D'nin kullandığı tır, Denizli-Aydın yolu Duacılı Mahallesi yakınlarında refüjü aşıp, Mesut Çoban idaresindeki otomobile çarptı. Tır, ardından şarampole yan yattı.

Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Çoban ile eşi Özlem, çocukları Mustafa, Dünya, Eylül ve Elif Ada, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Çoban'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Fırat D. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan güzergahta ulaşım alternatif yollardan sağlandı.

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