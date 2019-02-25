Şişli Belediyesi'nde görevli işçiler, maaşlarını zamanından alamadıkları gerekçesiyle çöp toplamama eylemi başlattı.

Şişli Belediyesi’nde uzun süredir maaş krizi devam ediyor. Temizlik işçileri bu kez, düzenledikleri protesto gösterisiyle seslerini duyurmaya çalıştı.

Maaşlarının söz verilen tarihte ödenmediği gerekçesiyle çöpleri toplamama eylemi başlattı. İşçiler sloganlarla, açtıkları pankartlarla maaşlarının ödenmesini talep etti.

Şişli Belediyesi'nden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber