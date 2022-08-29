Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şişli'de bir kişi evinde ölü bulundu
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Şişli'de, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Halaskargazi Caddesi'ndeki bir binanın dördüncü katında tek başına kalan kişiden haber alamayan komşuları polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, evde kalan kişinin yere düşmüş şekilde hareketsiz yattığını tespit etti.
Sağlık ekipleri, 89 yaşında olduğu belirtilen ancak ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze morga kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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