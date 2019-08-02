İstanbul'un Şişli ilçesinde 9 katlı bir binanın çatı katında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatı katının tamamını sardı.

Kattan alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın yarım saat içerisinde kontrol altına alındı, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA, DHA