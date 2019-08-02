Adana'nın Kozan ilçesinde Sıralif mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
Bir hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: TRT Haber
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü.
Adana'nın Kozan ilçesinde Sıralif mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
Bir hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: TRT Haber