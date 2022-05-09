Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 53,24 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 10 uyuşturucu nitelikte hap, 3 sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 2 bin 959 paket sigara, 1240 litre akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca kentte, 7'si kaçakçılık, 5'i asayiş, ve 2'si resmi belge sahtecilik olmak üzere 14 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.