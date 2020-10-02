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Şırnak'ta terör operasyonu: 8 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler M.E, N.Ş, M.Z.E, N.D, N.K, Z.T. ve E.İ. ve A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: şırnak terör operasyonuSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 22:05
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