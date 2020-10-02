Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler M.E, N.Ş, M.Z.E, N.D, N.K, Z.T. ve E.İ. ve A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.