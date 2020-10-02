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Sarıkamış'ta çay ocakları ve kahvehaneler kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında çay ocakları ve kahvehaneler kapatıldı.
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında toplanan Hıfzısıhha Kurulu, ilçede COVID-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.
Kararlar doğrultusunda, COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezinde hizmet veren çay ocakları ve kahvehaneler ikinci bir emre kadar kapatıldı.
Toplantı sonrası Kaymakam Koşal ve beraberindekiler, ilçede COVID-19 denetimi yaparak vatandaşları uyardı.
Etiketler: Kars koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 19:10
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