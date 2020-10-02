Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında toplanan Hıfzısıhha Kurulu, ilçede COVID-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Kararlar doğrultusunda, COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezinde hizmet veren çay ocakları ve kahvehaneler ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Toplantı sonrası Kaymakam Koşal ve beraberindekiler, ilçede COVID-19 denetimi yaparak vatandaşları uyardı.