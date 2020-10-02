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Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Şarkışla ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve 33 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Sivas silah kaçakçılığıSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 18:55
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