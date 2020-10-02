Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da tedbirlere uymayanlara 50 bin 110 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimlerinde, 52 kişi ve 6 işletmeye toplam 50 bin 110 lira ceza kesildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, 628 personelin katılımıyla, bin 771 işletme ile alışveriş merkezi ve sahil ile araçlar denetlendi.
Denetimlerde, COVID-19 tedbirlerine uymayan 52 kişi ve 6 işletmeye 50 bin 110 lira ceza verildi.
Tatilciler, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı.
Etiketler: Muğla koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 18:24
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