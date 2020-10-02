Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde 18 Mart'tan itibaren COVID-19 tedbirlerine yönelik denetim ve bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan sahil, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi yerler ile karantina altına alınan bölgelerde 46 ekip ve 221 personelin katılımıyla 509 umuma açık yerde denetim yapıldığı vurgulandı.

Denetimler sırasında maske kullanım zorunluluğuna uymayan 8 kişiye 7 bin 200 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 kişiye de 28 bin 350 lira olmak üzere toplam 35 bin 550 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.