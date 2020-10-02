Haber Giriş: Kaynak: AA
Ordu'da teleferiğe Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun turistik alanı Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferiğin kabinlerine Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla teleferik kabinlerine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldığı ifade edildi.
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermeni işgalinden kurtulmak için verdiği mücadeleyi desteklediklerini vurguladı.
Güler, ayrıca sosyal medya hesaplarından "Bugün Ordu'da, Elbet Karabağ'da" paylaşımında bulundu.
Bugün Ordu'da
Elbet Karabağ'da
Etiketler: ordu Azerbaycan mehmet hilmi güler Ordu teleferikSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 17:50
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