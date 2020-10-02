Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Rize ve Artvin'de, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği uyarısının ardından bölgede beklenen yağış başladı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bazı derelerde su seviyesi yükseldi.

Yağış sonucu Çamlıhemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde toplam 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların trafiğe açılması için iş makineleri eşliğinde çalışma başlatıldı.

Öte yandan Fındıklı ilçesine bağlı Meyvalı köyünde ise su baskını nedeniyle iki ev zarar gördü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.