Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Rize'de şiddetli yağış: Dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı
Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle Ardeşen ilçesindeki derelerde su seviyesi yükseldi, bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yetkililer, vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Rize ve Artvin'de, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği uyarısının ardından bölgede beklenen yağış başladı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde bazı derelerde su seviyesi yükseldi.
Yağış sonucu Çamlıhemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde toplam 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yolların trafiğe açılması için iş makineleri eşliğinde çalışma başlatıldı.
Öte yandan Fındıklı ilçesine bağlı Meyvalı köyünde ise su baskını nedeniyle iki ev zarar gördü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.
Etiketler: şiddetli yağış rizeSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 18:09
Sıradaki Haber
Mersin'de sahte rapor operasyonu: 6 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz