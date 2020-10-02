Haber Giriş: Kaynak: AA
Şırnak'ta 19 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yapılan operasyonda 10 parça halinde 19,6 kilogram eroin ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliğince narkotik suçların engellemesine yönelik ihbar üzerine iki gün önce Uludere ilçesinde çalışma başlatıldı.
Yapılan operasyonda, şüpheli B.A. ve S.Ü'nün ikametlerinde yapılan aramalarda, 10 parça halinde toplam 19,6 kilogram eroin ve 29,25 kilogram muhteviyatı belli olmayan uyuşturucu madde bulundu.
Şüpheli B.A ve S.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu şırnakSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 21:22
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