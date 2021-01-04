Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta terör operasyonu: 2 tutuklama
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye, 28 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında kent genelinde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 4'ü PKK, 1'i FETÖ üyeliğinden olmak üzere 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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