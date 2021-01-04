Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta yürüyüş yapan Alaattin Yer, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü. Suda kısa süre çırpınan Yer, demir parmaklıklardan tutunarak çevredekilerden yardım istedi.

Durumu fark eden köprü inşaatında çalışan işçiler, Yer'i, tutunduğu yerden çıkartarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yeşil alanda bir süre sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen Yer, çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğunu, bir süre yürüyüş yaptıktan sonra dengesini kaybederek suya düştüğünü anlattı.

Ambulansın olay yerine gelmesinin ardından ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Yer, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Suya düşen Yer'i kurtaran işçilerden Melih Öter de şunları söyledi:

"Köprü inşaatında çalışırken bağırma sesleri duyduk. Biz de elimizdeki işi bırakarak yardıma koştuk. Baktık biri suyun içerisinde demirlerden tutunuyordu. Sudan çıkartıp polise haber verdik."