Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonlarında 10 gözaltı
[Getty (Arşiv)]
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-18 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar yapıldı.
Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si ilgili il ve birimlere teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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