Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonları: 14 gözaltı
Şırnak'ta polis ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10- 16 Ekim tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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