Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 16:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta PKK operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YPS'de yer alan şüpheliler tespit edildi. Adresleri belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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