Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri, 21 - 27 Şubat tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda, 4 adet tabanca fişeği, 28,96 gram metamfetamin, 3,43 gram eroin, 18 bin 775 paket kaçak sigara, 2 bin 950 adet muhtelif inşaat malzemesi, 278 adet kamyon, 200 kilo çay, 51 paket elektronik sigara tütünü ve 1 adet sahte pasaport ele geçirildi.

62’si kaçakçılık, 11’i asayiş suçlarından olmak üzere 73 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.