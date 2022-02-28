Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 73 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 73 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri, 21 - 27 Şubat tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenledi.
Operasyonlarda, 4 adet tabanca fişeği, 28,96 gram metamfetamin, 3,43 gram eroin, 18 bin 775 paket kaçak sigara, 2 bin 950 adet muhtelif inşaat malzemesi, 278 adet kamyon, 200 kilo çay, 51 paket elektronik sigara tütünü ve 1 adet sahte pasaport ele geçirildi.
62’si kaçakçılık, 11’i asayiş suçlarından olmak üzere 73 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Şırnak Uyuşturucu
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