Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde durdurulan 5 araçta, ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 60 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları şüphesiyle gözaltında alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Oğuzeli ilçesinde yol uygulamasında durdurulan 5 araçta ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 60 düzensiz göçmen ve onları para karşılığı taşıdıkları tespit edilen 6 zanlı yakalandı.
6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Jandarmadaki işlemleri sonrası göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerce, 5 araca el konuldu.
Göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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