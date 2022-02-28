Zonguldak’ın Devrek ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış bazı bölgelerde heyelana neden oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Çökelezler Mahallesi ile Güneyköy Mahallesi arasında yaşanan toprak zeminin kayması ile bahçelerde ve sokaktaki asfalt yol adeta ikiye ayrıldı.

Köy girişindeki anayolda ise derin çatlaklar meydana geldi. Köy halkı korku dolu iki gün yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

[Fotoğraf: İHA]