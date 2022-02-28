Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta heyelan: Yolda derin çatlaklar oluştu
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sağanak toprak kaymasına neden oldu. İlçeye bağlı Mahmutoğlu Köyü’nde oluşan heyelan sebebiyle yolda derin çatlaklar meydana geldi.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağış bazı bölgelerde heyelana neden oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Çökelezler Mahallesi ile Güneyköy Mahallesi arasında yaşanan toprak zeminin kayması ile bahçelerde ve sokaktaki asfalt yol adeta ikiye ayrıldı.
Köy girişindeki anayolda ise derin çatlaklar meydana geldi. Köy halkı korku dolu iki gün yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.
[Fotoğraf: İHA]
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