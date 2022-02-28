Halk sağlığının korunması için çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki rutin denetimlerine devam ediyor.

Market, kasap ve lokantalarda gramaj denetimi yapan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 4 ton malzemeye el koydu.

Hijyen kurallarına uymadığı belirlenen 22 iş yerine de yasal işlem yapıldı.

"Denetimlerimize devam edeceğiz"

Kent sakinlerinin sağlığını öncelediklerini dile getiren Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş, "Ekiplerimizce düzenli olarak yapılan denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi. Ayrıca hijyen kurallarına uymayarak halk sağlığını hiçe saydığını tespit ettiğimiz 22 iş yeri hakkında ise yasal işlem başlattık. Halk sağlığını tehlikeye atanlara yönelik denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.