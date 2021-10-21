Şırnak'ın jeotermal turizm potansiyeli üzerine yürütülen proje, Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, Şırnak Meslek Yüksekokulu ve Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile yürütülecek.

Son zamanlarda turizm projeleri ile önemli çalışmalar yürüten Şırnak Üniversitesi, bu önemli projelerine bir yenisini daha ekledi.

"Proje halkı bilinçlendirme açısından da önemli olacak"

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Sedat Çelik, “Şırnak ilinde şifalı olarak bilinen jeotermal kaynakların mevcut durumu tespit edilecek, su analizleri yapılacak ve hangi hastalıklara iyi geldiği belirlenerek sağlık turizmi açısından var olan potansiyeli ortaya konulacak. Bazı suların halk sağlığına zararlı olmasına rağmen halk şifalı diye kullanıyor. Bu proje halkı bilinçlendirme açısından da önemli olacak. İlk tespitlerimize göre turizm açısından önemli bir potansiyeli barındırdığını ancak alt yapı ve üst yapı yatırımları ile ciddi bir çekim merkezi olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

"Pek bilinmeyen sıcak su kaynaklarını ortaya çıkarmak için proje yürüttük"

Jeotermal su kaynaklarının farklı alanlarda kullanılması durumunda Şırnak’a ve bölgeye ciddi bir ekonomik katkı sağlanacağını dile getiren Şırnak Üniversitesi Rektör Başdanışmanı ve Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Tahir Nalbantçılar, şöyle konuştu:

"Jeotermal kökenli sıcak su kaynakları, bölge halkı tarafından çok rağbet görüyor. Şırnak’ta kömür gibi önemli yeraltı kaynağının yanı sıra pek bilinmeyen sıcak su kaynaklarının da ortaya çıkartılması maksadıyla proje yürüttük. Jeotermal kaynakların geliştirilmesi durumunda Şırnak’a ciddi bir ekonomik katkı sağlanacak.

Şırnak’ta Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerindeki sıcak sulardan halkımız yoğun bir şekilde yararlanmaktadır. İlimizin jeolojik yapısı gereğince jeotermal enerji potansiyeli taşımaktadır. Proje kapsamında bu potansiyeli ortaya çıkartmak ve toplumun faydasına sunulmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Yapılan ilk incelemelerde Şırnak’ta halkın sağlık için yararlandığı tüm su noktaları taranmış ve lokasyonlar belirlenmiştir.

"Alternatif kullanım alanlarını sunmayı amaçlamaktayız"

Nalbantçılar, bölgedeki kaynakların özellikleri, karakteristikleri, debileri gibi nitelikleri, yerinde ve laboratuvarda yapılan analizlerle ortaya konulmaya çalışılacağını da değindi:

"Jeotermal suların bu özelliklerinden sağlık açısından faydalı olarak belirlenecek olanlar için, toplum yararına en uygun olan kullanım şeklini önermeyi hedeflemekteyiz. İlimizdeki tarıma uygun alanlar, iklim ve ulaşım ağlarının uygunluğu gözetilerek sıcak suların özellikleri de göz önüne alınarak, başta termal terapi olmak üzere diğer alternatif kullanım alanlarını sunmayı amaçlamaktayız. Ayrıca saha çalışmaları sonucunda jeolojik olarak ek araştırma ve etüt yapılması halinde alternatif jeotermal potansiyel sunabilecek alanlarla ilgili gerekli önerileri de yapmayı amaçlamaktayız.”