Doğu Anadolu bölgesinde termometreler dün gece sıfırın altına düştü.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 7 derece olarak ölçülürken Kars’ta eksi 6, Erzurum’da eksi 5, Ardahan’da eksi 4 ve Bayburt’ta eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Camlar buz tuttu

Sabah saatlerinde iş yerlerine ve okula gitmek için evlerinden çıkan Erzurumlular ise buz tutmuş araç camlarıyla karşılaştı. Bazı vatandaşlarda araçlarının camlarını kazıyarak açmaya çalıştı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek.