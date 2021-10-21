İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aysel P'nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamladı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede tutuklu F.D. hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede sanık ile müştekinin birlikte yaşadıkları ve küçük çocuklarının olduğu, sanığın suç tarihi öncesinde de müştekiyi birden fazla kez darbettiği, en son Foça ilçesinde darp nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi.

Başında ölmesini beklemiş

Olay günü sanığın Aysel P. ve babasıyla Salihli ilçesine asma yaprağı almaya gittikleri, döndükten sonra da babasıyla eşinin ilişkisi olduğu ithamıyla müştekiyi suçlayarak evde birden fazla kez bıçakla yaraladığının aktarıldığı iddianamede, Aysel P'nin bıçaklanması nedeniyle banyoda düştüğü, F.D'nin de başında ölmesini beklediğine yer verildi.

Ev içerisindeki bağrışmalar nedeniyle olayın dışarıdan duyulduğu ve sanığın müştekinin kendi kendisini yaraladığı mizanseni yapmaya çalıştığının vurgulandığı iddianamede, müştekinin sırtından bıçaklandığının tanıklarca da ifade edildiği belirtildi.

Defalarca şiddet uygulamış

Aysel P'nin de ifadesinde eşinin defalarca kendisine şiddet uyguladığını söylediği ve vücudunda eski yara izlerine rastlandığı aktarıldı.

İddianamede sanık F.D'nin "Aysel P'nin uyuşturucu içip kendisini yaraladığına" yönelik ifadelerine rağmen kadındaki yaraların basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde akciğere kadar girmiş bıçak darbesi olduğuna yönelik bulgulara da yer verildi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 2 Eylül'de bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aysel P, SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmış, dini nikahlı eşi F.D. gözaltına alınmıştı.

İlk ifadesinde kendisini yaraladığını söyleyen kadının tedavi sırasında ifadesini değiştirerek dini nikahlı eşinin kendisini bıçakladığını belirtmesi üzerine F.D. tutuklanmıştı.