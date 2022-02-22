Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta durdurulan otomobilde 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ta yabancı plakalı otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Şırnak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine yol arama noktalarında denetimleri artırdı.
Şüphe üzerine durdurulan Irak plakalı otomobilde dedektör köpek "Stark" ile yapılan aramada çeşitli bölümlere gizlenmiş 41 paket içerisinde 18 kilo uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan Irak uyruklu sürücü tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Polis Şırnak Uyuşturucu
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