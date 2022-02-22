Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
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Iğdır'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları ya da kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden biri tutuklandı.
Iğdır'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde, sentetik ecza malzemesi ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 20 kişiden 18'i serbest bırakıldı, biri tutuklandı, diğeri de adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Iğdır Narkotik Polis Uyuşturucu
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