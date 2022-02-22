Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesinde bir grup genç, asker eğlencesi adı altında otomobilleriyle gezmeye çıktı.

Otomobillerle caddeyi trafiğe kapatan sürücüler, araçlardan inerek yolun ortasında oynamaya başladı.

Yolu kullanan diğer sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden tespit ettikleri plakalardan araç sahiplerine ulaştı.

Paylaşılan görüntülerdeki araçları kullanan 6 kişiye toplamda 33 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücülerden birinin aday sürücü olduğu ve kesilen cezayla ehliyet ceza puanının dolduğunu tespit eden ekipler bu sürücünün ehliyetini daimi iptal etti.