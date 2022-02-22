Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de FETÖ operasyonu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ile FETÖ'ye ait yayınlar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymakçı Mahallesi'nde H.Ç'ye ait evde çok sayıda silah ve FETÖ yayınları olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 23 av tüfeği, 10 tabanca, 2 kalem tabanca, 4 kurusıkı tabanca, havalı tabanca, samuray kılıcı, subay kılıcı, 2 kılıç, 3 pala ve çok sayıda fişek ile terör örgütü FETÖ'ye ait 64 kitap, 48 CD, 21 kaset ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken soruşturma devam ediyor.
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