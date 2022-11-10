Şırnak’ın Cizre ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğretmen M.K. dün sınavda kopya çeken öğrencisini, okul idaresine gönderdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin ailesine bildirdi.

Okula gelen öğrencinin ağabeyleri Ş.B. ve A.B., ders sırasında sınıfa girip öğretmen M.K.’yi öğrencilerinin gözü önünde darbetti.

Ses üzerine diğer sınıflardaki öğretmenlerin gelmesiyle Ş.B. ve A.B. sınıftan çıkarıldı. Bir süre koridorda devam eden tartışmanın ardından ağabeyler dışarı çıkarıldı. Öğretmen M.K. kendisini darbeden Ş.B. ve A.B.’den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.