Olay, salı günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Caddesi'nde başladı.

Seyyar satıcılık yapan K.Ş.’nin kullandığı at arabası, İbrahim A.’nın kullandığı otomobile çarptı. Kaza sonrası yaşanan tartışmada, otomobildekiler K.Ş.’yi darbetti. Olay yerinden ayrılan K.Ş., durumu akrabalarına anlattı.

Araya girenler tarafları barıştırmaya çalıştı

Yaşanan husumetin büyümemesi için taraflar bir araya gelerek barışmak istedi. Görüşmeden sonuç alamayan taraflar, Demokrasi Mahallesi'nde kavga etti.

Silahların da kullanıldığı kavgada, İbrahim A. ile olayla alakası olmadığı belirtilen akrabaları Mehmet Kayhan ve Cihan Kayhan yaralandı. Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kayhan ile Cihan Kayhan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenler sağlık personeli

Kavgada hayatını kaybeden Mehmet Kayhan’ın Suruç Devlet Hastanesinde bilgi işlem personeli, Cihan Kayhan’ın ise aynı hastanede fizyoterapist olduğu öğrenildi.