Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye sokulan hayvanları sattığı belirlenen zanlıya yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, C.K'nin evinde yapılan aramada bir mısır yılanı ve tropikal papağan bulundu. Hayvanlar, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

C.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.