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Türkiye
AA 15.05.2023 18:01

Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

"Sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaldı 82... Şırnak'ta Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteği, JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda 1 terörist etkisiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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Şırnak Terörle Mücadele
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