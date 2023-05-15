Çok Bulutlu 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.05.2023 16:58

Yusufeli'nde su yüksekliği 134 metreyi aştı

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134,12 metre oldu.

Yusufeli'nde su yüksekliği 134 metreyi aştı

​​​​​​​DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te, su tutulmasıyla eski ilçe merkezinin sular altında kaldığı anımsatıldı.

Yeni Yusufeli ilçesinin baraj gölü manzaralı modern bir ilçe olarak yükseldiği belirtilen açıklamada, 15 Mayıs itibarıyla Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin 637,62 kotuna, su yüksekliğinin 134,12 metreye, depolanan su miktarının ise 482,65 milyon metreküpe ulaştığı kaydedildi.

ETİKETLER
Yusufeli Barajı Enerji Artvin
Sıradaki Haber
İngiltere'de gaz ithalatı bağımlılığının yılda 30 milyar sterlin ticaret açığı oluşturacağı öngörülüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
KKTC lideri Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasının lideri
16:56
Avusturya'da yolculara hoparlörden Hitler'in konuşması dinletildi
16:54
Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu elde etti
16:49
Ağbaba: İkinci tura çok daha iyi hazırlanacağız
16:48
Azerbaycan: Aliyev ve Paşinyan'ın Brüksel görüşmesi 'faydalı ve sonuç odaklı'
16:44
Sudan ordu komutanı: HDK'nın tüm banka hesapları donduruldu
Filistin topraklarında 75 yıldır dinmeyen acı: Nekbe
Filistin topraklarında 75 yıldır dinmeyen acı: Nekbe
FOTO FOKUS
KKTC lideri Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasının lideri
KKTC lideri Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasının lideri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ