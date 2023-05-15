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Dünya
AA 15.05.2023 11:48

AB, büyüme ve enflasyon beklentisini yükseltti

Avrupa Birliği (AB), Avro Bölgesi genelinde ekonomik büyüme ve enflasyon beklentisini artırdı.

AB, büyüme ve enflasyon beklentisini yükseltti

AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 İlkbahar" raporu yayımlandı.

Raporda, AB ekonomisinin 2023'te yüzde 1, 2024'te yüzde 1,7, Avro Bölgesi ekonomisinin de 2023'te yüzde 1,1 ve 2024'te yüzde 1,6 büyüyeceği öngörüldü. AB Komisyonu'nun bir önceki "Kış" raporunda, 2023'te AB'nin yüzde 0,8, Avro Bölgesi'nin yüzde 0,9 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Son raporla birlikte AB ve Avro Bölgesi'nin bu yılki büyüme beklentileri yüzde 0,2 oranında yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

Enflasyon beklentisi

AB Komisyonu, Avro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini 2023 için yüzde 5,6'dan yüzde 5,8'e yükseltti. AB için de enflasyon öngörüsü 2023 yılında yüzde 6,4'ten yüzde 6,7'ye çıkartıldı.

Böylece AB Komisyonu'nun AB ve Avro Bölgesi enflasyon beklentileri de bu yıl için yukarı yönlü revize edildi.

Öte yandan, enflasyonun 2024 yılında AB'de yüzde 3,1, Avro Bölgesi'nde yüzde 2,8 olması öngörüldü. Geçen yıl enflasyon oranı AB'de yüzde 9,2 Avro Bölgesi'nde de yüzde 8,4 seviyesinde ölçülmüştü.

Raporda, bu yıl İsveç'in yüzde 0,5 ve Estonya'nın yüzde 0,4 küçüleceği, Almanya'nın yüzde 0,2, Fransa'nın yüzde 0,7, İtalya'nın yüzde 1,2 ve İspanya'nın yüzde 1,9 büyüyeceği kaydedilirken, enflasyonun da bu yıl Almanya'da yüzde 6,8, Fransa'da yüzde 5,5, İtalya'da yüzde 6,1 ve İspanya'da yüzde 4 olacağı öngörüldü.

Aşağı yönlü riskler

Ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına dikkati çekilen raporda, "Daha kalıcı çekirdek enflasyon, hanehalkının satın alma gücünü sınırlamaya devam edebilir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, finansal stresin artış dönemine girmesinin riskten kaçınmaya yol açabileceği ve bunun borç verme standartlarını belirgin biçimde zorlaştırabileceği kaydedildi.

Genişlemeci mali politika duruşunun enflasyonu daha da artırabileceği belirtilen raporda, "Bankacılık sektöründeki çalkantı veya daha geniş jeopolitik gerilimler küresel ekonomi açısından yeni zorluklar ortaya çıkarabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, enerji fiyatlarındaki olumlu gelişmelerin enflasyonun daha hızlı düşmesine ve iç talebe olumlu yansımalara yol açabileceği ancak devam eden Rusya-Ukrayna savaşının kalıcı belirsizlikler ortaya koyduğu belirtildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,5, 2024'te yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl yüzde 45, 2024'te yüzde 30,3 olması öngörüldü.

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