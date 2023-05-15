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Dünya
AA 15.05.2023 11:10

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin başarılı geçmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurkaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinin başarılı geçmesinden dolayı tebrik etti.

Telefon görüşmesinde Mirziyoyev, seçim sonuçlarının kardeş Türkiye halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilmekte olan siyasi değişimler ve ekonomik reformların geniş şekilde desteklemesinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

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Görüşmede, Özbekistan ile Türkiye arasındaki geniş kapsamlı stratejik ortaklık ve çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesiyle ilgili meseleleri de ele alan liderler, Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyinin bir sonraki toplantısına hazırlıkla ilgili konuları da gözden geçirdi.

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