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Dünya
AA 15.05.2023 12:50

İngiltere'de gaz ithalatı bağımlılığının yılda 30 milyar sterlin ticaret açığı oluşturacağı öngörülüyor

İngiltere'nin artan doğal gaz ithalatı bağımlılığının 2035'e kadar yıllık 30 milyar sterlin ticaret açığı oluşturacağı ve hane halkının enerji faturasının yıllık 5 bin 700 sterline ulaşacağı hesaplanıyor.

İngiltere'de gaz ithalatı bağımlılığının yılda 30 milyar sterlin ticaret açığı oluşturacağı öngörülüyor

Londra merkezli düşünce kuruluşu ECIU'nun analizine göre, mevcut politikaların devam etmesi durumunda İngiltere'nin gaz ithalat bağımlılığının yüzde 85'e yükseleceği öngörülüyor.

Kuzey Denizi'nde doğal gaz üretiminin bu dönemde yüzde 75 azalması, yenilenebilir enerji, ısı yalıtımı ve ısı pompası yatırımlarının yavaş seyretmesi bu artışta etkili olacak.

Artan ithalat bağımlılığı nedeniyle 2035'e kadar ülkenin yıllık gaz ticaret açığının 30 milyar sterline çıkacağı hesaplanıyor. Bu rakam, özellikle Avrupa'nın sert şekilde etkilendiği gaz krizi öncesindeki seviyenin 4 kat üzerinde bulunuyor.

İngiltere'nin yükselen gaz ithalat bağımlılığına bağlı olarak hane halkı enerji faturasının ise yıllık 5 bin 700 sterline yükseleceği hesaplanıyor.

ECIU Analiz Direktörü Simon Cran-McGreehin analize ilişkin değerlendirmesinde, resmi rakamların Kuzey Denizi'ndeki gaz üretiminin düşeceğini gösterdiğini belirterek, "Isı pompalarına karşı olanlar ithal gaza daha bağımlı oluyor. Gaz fiyatlarının kriz öncesi döneme göre iki veya üç kat yüksek olduğu dikkate alındığında, bu durum pahalı yakıta bağımlı olmak anlamına geliyor. İngiltere hükümetinin enerji bağımsızlığı için hedefleri var ama onları hayata geçirecek politikaları yok." ifadelerini kullandı.

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İngiltere Doğalgaz
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