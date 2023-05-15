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Dünya
AA 15.05.2023 12:31

Kuzey Kore Japonya'nın NATO ile yakınlaşmasından ABD'yi sorumlu tuttu

Kuzey Kore, Japonya'nın NATO ile yakınlaşması ve "gizli ittifak" aramasının arkasında ABD'nin olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore Japonya'nın NATO ile yakınlaşmasından ABD'yi sorumlu tuttu
[Fotograf: Reuters]

Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre ABD, Asya-Pasifik bölgesinde askeri bir blok oluşturmaya çalışıyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Japonya Çalışmaları Enstitüsünden Kim Sol-hwa, NATO'nun Asya'da ilk kez Tokyo'da irtibat ofisi açma planının, Japonya'nın NATO ile "gizli itilafının" örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Japonya'nın NATO ile askeri bağlarının uluslararası toplumda "büyük endişelere" yol açtığını belirten Kim, ABD'nin Japonya ile NATO yakınlaşmasının arkasında olduğunu ve bu şekilde NATO'nun Asya versiyonunu oluşturarak, Asya-Pasifik bölgesindeki "hegemonyasını" korumaya çalıştığını iddia etti.

Kim, ABD'nin, Batı ülkelerini "komünist ülkelerin saldırganlıktan koruma" bahanesiyle 2.Dünya Savaşı sonrası Asya-Pasifik bölgesinde askeri bir blok oluşturmaya çalışmasının herkesçe bilinen bir sır olduğunu vurguladı.

Tokyo'ya uyarı

ABD'nin Japonya ve Güney Kore'yi iş birliği bloklarına "dahil ederek" iki ülkeyi NATO ile ilişkilendirmeye çalıştığını belirten Kim, bunun ABD'nin Çin ve Rusya'yı büyük bir kuşatma altına almaya çalışmasının bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Kim, Japonya'yı, NATO'nun ABD ile bir olarak "askeri dev" olmaya çalıştığı için kınadı ve "yabancılarla bu tür askeri bağları sürdürmeye devam ettiği sürece Tokyo'nun ikinci bir yıkımla karşı karşıya kalacağı" uyarısında bulundu.

Japonya'nın Washington Büyükelçisi Tomita Koji, NATO'nun, ülkesi ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla Tokyo'da irtibat ofisi açmayı planladığını açıklamıştı.

NATO Japonya'yı partner ülke olarak görüyor. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Haziran 2022'de, Madrid'e giderek, bir NATO Zirvesi'ne katılan "ilk Japon başbakan" unvanını elde etmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ocak ayında Tokyo'da, daha güçlü ikili ilişkilere işaret ederek, "NATO ve değerli ortağımız Japonya ortaklığını daha da güçlendirmenin bir yolu olacak." demişti.

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