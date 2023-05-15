Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçimini Yevgeniya Gutsul kazandı

Gagauz Özerk Yeri'nde 30 Nisan'da yapılan başkanlık seçiminin ilk turunda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle dün ikinci tur düzenlendi.

Seçimde, ilk turda en fazla oy alan (yüzde 26,47) Şor Partisinin aday gösterdiği Yevgeniya Gutsul ile yüzde 26,40 oyla ikinci olan, eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Partinin desteklediği bağımsız aday Grigoriy Uzun yarıştı.

Bölge Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, 92 binden fazla seçmenin bulunduğu bölgede, seçime katılım yüzde 54,56 oldu ve seçimler geçerli kabul edildi.

Gutsul'un yüzde 52,36 oy oranıyla galip geldiği seçimde, Uzun yüzde 47,64'te kaldı.

"Bu, tüm Gagauz Özerk Yeri'nin zaferi"

Gutsul, yaptığı açıklamada, seçmenine minnettar olduğunu belirterek "Bu, tüm Gagauz Özerk Yeri'nin zaferi ve bölgenin hayaller diyarına dönüşmesinin başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Kendisini aday gösteren Şor Partisinin Rus yanlısı olduğuna dikkati çeken Gutsul, Rusya ve diğer ülkelerle dost ilişkileri sürdürme niyetinde olduğunu dile getirdi.

Seçim yarışını kaybeden Uzun ise Gagauz seçmeninin tercihine saygı duyduğunu vurgulayarak "Bana ve ekibime inanan Gagauz Özerk Yeri sakinlerine teşekkür ederim. Bu aşamada yorum yapmaktan kaçınacağım." dedi.

Vlah'tan Gutsul'a tebrik mesajı

Mevcut Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, seçimi kazanan Gutsul'u tebrik ederek "Gagauz halkı, size güvendi ve sizden barış ve istikrarın korunması, Gagauz toplumunun birliğinin, bölgenin gelişiminin sağlanması, merkezi makamlarla da yapıcı ilişkiler kurulmasına yönelik adımlar atmanızı bekliyor." ifadesini kullandı.

Başkanlık seçimi

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde mevcut Başkan İrina Vlah'ın 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle 30 Nisan'da seçim yapılmıştı. Seçimde 7'si bağımsız, 1'i partili 8 aday, başkanlık için yarışmıştı.

4 yılda bir yapılan başkanlık seçiminde 2 kez art arda başkan seçilen İrina Vlah, seçim yasası gereği bu sefer başkanlık yarışına katılamamıştı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS), başkanlık seçiminde aday çıkarmamıştı.

Gagauz Özerk Yeri'nin Merkez Seçim Komisyonu, adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura gidileceğini duyurmuştu.

Moldova parlamentosunun 1994'te Gagauzlara özerklik sağlayan yeni bir anayasayı kabul etmesiyle Gagauz Yeri'nin bu niteliği, Moldova hükümetince resmen tanınmıştı.