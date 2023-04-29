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Dünya
TRT Haber 29.04.2023 11:21

Gökoğuz Türklerinin yurdu: Gagauzya

Gagauz Özerk Yeri... Ülkeye adını veren Gagauzların kökeni Oğuz Türkü. Gökoğuzların yurdu Gagauzya'yı ve Gagauz Türklerini başkent Komrat'tan izlenimlerle anlattık.

Ayşe Şimşek
Ayşe Şimşek
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Moldova'ya bağlı özerk bir devlet olan Gagauz Özerk Yeri’nde Gagauz Türkleri yaşıyor.

Ülkeye adını veren Gagauzların, kökeni Oğuz Türkü ve Gagauz kelimesinin Gökoğuzdan türediği düşünülüyor.

Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti ise Komrat. Gagauz Özerk Yeri, Başkent Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş olmak üzere üç şehir ile yaklaşık 25 köyden oluşuyor.
Gagauz Türkleri yüzyılladır bu coğrafyada yaşıyor.

Gökoğuz Türklerinin yurdu: Gagauzya

Resmi olarak Moldova’ya bağlı olsalar da halk, “Biz kan kadeşiyiz, Türkiye’ye gönülden bağlıyız. Bizi ayıran tek şey Karadeniz’dir.” diyor.

TRT'den Gagauzya Radyo Televizyonu'na medya eğitimi
TRT'den Gagauzya Radyo Televizyonu'na medya eğitimi

Türk lehçelerinin sınıflandırılmasına baktığımızda Gagauz Türkçesi, Oğuz dil grubunda yer alıyor. Bu grup; Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve Gagauz Türkçesinden oluşuyor. Oğuz grubundan yer alan bu lehçeleri kullanan Türklerin birbirleriyle anlaşma oranları yüzde 80’den fazla...

1994’te özerk bölgeye sahip oldular

Daha önce Sovyetler Birliği içinde yaşayan Gagauz Türkleri, 20 Ağustos 1990'da Moldova'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

Moldova Parlamentosunun Gagauzların özel statüsünü kabul etmesi ile beraber Gagauzlar 1994’te "Gagauz Yeri" adını taşıyan bir özerk bölgeye sahip oldu. Dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Moldova’ya düzenlediği resmi ziyaretinde Moldova Cumhurbaşkanı’yla beraber Gagauz Yeri’nin Çadır-Lunga kentinde görüştü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gagauz halkı 1994’ten bu yana Latin alfabesi kullanıyor.

Türkiye'nin yatırımları

2000’lerden gelindiğinde Türkiye’nin Gagauz Yeri’ne yaptığı yatırımlar gözle görülür bir artış yakaladı.

Özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) eliyle yaptığı yatırımlar arasında Gagauz köylerine su yatırımları, stadyum, okul ve bina restorasyonları, eğitim ve radyo/televizyon yatırımları bulunuyor.

Gökoğuz Türklerinin yurdu: Gagauzya

Bilhassa Gagauz Radyo Televizyonu (GRT) ile TRT arasında 2012 imzalanan bir protokol sonrasında GRT’nin teknik donanımı TRT tarafından yenilendi.

TRT'den Gagauzya Radyo Televizyonu'na medya eğitimi
TRT'den Gagauzya Radyo Televizyonu'na medya eğitimi

"Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

“Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak soydaşlarımızın yanında duracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz

Komrat’a geldiğinizde çevrede Türk binalarıyla karşılaşıyorsunuz

Mustafa Kemal Atatürk kütüphanesi ve Atatürk büstü, Altındağ Belediyesi’nin yapmış olduğu Gençlik Merkezi, Türkiye’nin yaptırdığı 2 anaokulu, stadyum, huzurevi, hastane, kültür evi, ve Kongaz’daki Süleyman Demirel Türk-Moldovan lisesi kardeş Gagauzya’ya Türk halkından bir armağan…

Gagauz Özerk Yeri'nde Çanakkale Destanı unutulmadı
Gagauz Özerk Yeri'nde Çanakkale Destanı unutulmadı

Kurgu: Resul Daban

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Gökoğuz Türklerinin yurdu: Gagauzya
Gökoğuz Türklerinin yurdu: Gagauzya
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