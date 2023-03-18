Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta bulununan Kongaz Süleyman Demirel Türk Moldovan Lisesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Çanakkale Destanı kutlandı.

Programa Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, Komrat Başkonsolosu Hasan Akdoğan, THY Moldova Genel Müdürü Hasan Savaş Erden, İçişleri Müşaviri Albay Enver ÖZKAL, TİKA Koordinatörü Selda Özdenoğlu ve TRT heyeti katıldı.

Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Büyükelçi Uygar Mustafa Sertel, Çanakkale Destanının anlam ve önemine dikkat çekti.

"Âkif’in Sözü Cumhuriyetin Yüzü"

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyen Sertel, deprem felaketinin ardından Moldova ve Gagauz halkı ve hükümetinin Türkiye'nin yanında olduklarını en samimi şekilde hissettirdiklerini, bu dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Komrat Başkonsolosu Hasan Akdoğan, konuşmasında şehitleri saygıyla ve minnetle andığını belirterek, zaferin ve destanın ülkemiz, vatanımız ve gelecek nesillerimiz için önemine vurgu yaptı.

TRT'den İstiklal Marşı'nı okuma yarışmasında dereceye girenlere hediye

Anma programında Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Zaferi ile ilgili belgesel gösterimi yapıldı.

Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından "Âkif’in Sözü Cumhuriyetin Yüzü" temasıyla düzenlenen İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda 1. olan öğrenciye çeşitli hediyeler takdim edildi.

İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren diğer öğrencilere TRT tarafından medya kiti hediye edildi.